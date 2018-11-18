Актриса Любовь Толкалина разыграла поклонников «беременностью»

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина сообщила в соцсетях о «рождении» сына Мирона.

«Вдогонку вчерашним новостям... Почему бы не завершить этот добрый вечер рождением ребенка... Знакомьтесь, это Мирон», –– написала 40-летняя артистка в Instagram.

Слухи о беременности артистки появились накануне после публикации снимков с округлившимся животом артистки. Многие поклонники начали активно поздравлять Толкалину с пополнением в семье. Другие же засомневались в реальности ее беременности.

Сама актриса позже отметила, что «пузо» ей понадобилось для съемок в фильме.

В сентябре сообщалось, что актер Михаил Боярский рассекретил пол будущего ребенка своей дочери Елизаветы, которая в ближайшее время готовится стать матерью во второй раз.