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В Москве хотят запретить людям с судимостью работать аниматорами в ТЦ

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Московские депутаты предложили запретить ранее судимым гражданам работать в детских комнатах торговых центров аниматорами. Федеральный законопроект об этом может быть направлен в Госдуму до конца года, сообщил в субботу, 17 ноября, спикер Мосгордумы Алексей Шапошников.

«По сути, работа аниматоров в таких комнатах схожа с деятельностью воспитателя. В настоящее время к педагогической работе не допускаются лица, имеющие судимость за преступления против жизни и здоровья, против половой неприкосновенности, против несовершеннолетних», — цитирует его АГН «Москва».

Он также добавил, что законопроект обяжет сотрудников детских комнат иметь санитарную книжку.

24 октября сообщалось, что в Иркутской области задержали скрывавшегося в лесу ранее судимого мужчину, подозреваемого в изнасиловании двух малолетних девочек.

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