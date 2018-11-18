СМИ рассказали о желании Паредеса перейти из «Зенита» в «Милан»

Полузащитник петербургского «Зенита» Леандро Паредес изъявил желание перейти в «Милан». Об этом сообщает Pianeta Milan в субботу, 17 ноября.

Аргентинский футболист не ощущает себя счастливым в России, поэтому хочет вернуться в Италию, уточняет «Газета.ру».

Отмечается, что итальянцы готовы принять Паредеса, но петербургский клуб просит за него €30 млн.

В Милане цену за хавбека считают очень высокой.

14 ноября стало известно, что вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа не договорился с руководством клуба о продлении контракта.