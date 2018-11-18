Пентагон опроверг сообщения о гибели сирийцев в результате удара коалиции

Пентагон отрицает наличие погибших в результате удара ВВС международной коалиции во главе с США по сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Опровержение опубликовано 17 ноября в заявлении Центрального командования американских ВС.

«В опубликованных сегодня многочисленных сообщениях из открытых источников содержится ложное заявление, согласно которому в результате удара коалиции в окрестностях города Хаджин (Сирия) погибли мирные жители», –– приводит сообщение ТАСС.

При этом военные США подтвердили, что 16 и 17 ноября были нанесены 19 авиаударов в районе Хаджина. По словам командования, удары наносились для оказания «поддержки наземным операциям против террористов ИГ» («Исламское государство», террористическая организация запрещена в РФ. — «Известия») в долине Евфрата.

«Первоначальная оценка штаба коалиции по итогам авиаударов заключается в том, что в районе авиаударов не было обнаружено гражданских лиц», –– добавили представители Пентагона.

Ранее в субботу государственное сирийское агентство SANA сообщило, что из-за ударов коалиции в окрестностях города Хаджин погибли 40 мирных жителей, в основном женщины и дети.

Коалиция во главе с США регулярно бомбит территорию Сирии.

12 ноября в результате удара по деревне Шаафа погибли и получили ранения более 60 мирных жителей.