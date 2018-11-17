Сирийская армия взяла под контроль последний оплот ИГ на юге страны

Сирийская правительственная армия взяла под контроль последние удерживаемые запрещенной в РФ группировкой «Исламское государство» (ИГ) территории в районе плато ас-Сафа. Об этом в субботу, 17 ноября, сообщило государственное телевидение Сирии.

Отмечается, что в ходе операции было ликвидировано большое число боевиков. По данным агентства SANA, также уничтожен один из главарей ИГ по прозвищу Абу Хаджир аш-Шишани.

«Продолжается зачистка освобожденных территорий от остатков боевиков ИГ», — приводит сообщение «РИА Новости».

Военный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. К началу операции ВКС РФ в республике в 2015 году ИГ контролировало порядка 90% сирийской территории. В настоящий момент боевики разгромлены и остаются локально в некоторых районах страны.

17 ноября сообщалось, что коалиция во главе с США нанесла авиаудары по сирийской деревне Аль-Букаан. Погибли 40 местных жителей.