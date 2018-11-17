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При обстрелах в Латакии и Алеппо убиты 18 сирийских военнослужащих

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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
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В Сирии в результате обстрелов боевиков за сутки убиты 18 военнослужащих сирийской армии. Об этом в субботу, 17 ноября, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Владимир Савченко.

«При обстреле населенного пункта Сафсара... погибло 18 и ранен один военнослужащий ВС САР», — цитирует его ТАСС.

С сентября 2017 года в Сирии функционирует четыре зоны деэскалации: в Восточной Гуте (пригород Дамаска), в районе города Хомс (юг страны), а также в провинции Идлиб и на части территории соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама.

31 октября официальный представитель минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что в результате терактов в подконтрольной США зоне деэскалации на восточном берегу Евфрата в Сирии есть потери среди иностранных военных.

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