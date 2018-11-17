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Появилась запись обращений Осина к безответной любви

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Фото: youtube.com
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Появились одни из последних аудиозаписей разговоров певца Евгения Осина, о смерти которого стало известно в субботу, 17 ноября. 

Музыкант скончался в возрасте 54 лет в своей московской квартире от остановки сердца. По некоторым данным, в течение недели он пил спиртное.

На представленных РЕН ТВ записях он обращается к женщине, в которую безответно влюблен. Аудио сделаны с 2017 по 2018 год. 

«Прости за такой невнятный звонок. Ночью или утром, не знаю как назвать… сижу на кухне один. Голодный, холодный. Никем не обласканный. Тем не менее я отношусь к тебе еще с большей любовью», — говорит певец и просит незнакомку выйти с ним на связь. 

Также Осин упоминает аварию, в которой он получил травмы. 

«Ты понимаешь, что такое… я истесал руки, ноги. Сломал плечо. И всё это вот… но это мелочи по сравнению с любовью. Ты же подаришь мне любовь? Я очень мечтаю об этом», — рассказывает певец. 

Евгений Осин родился в Москве 4 октября 1964 года. Он является автором знаменитых шлягеров 1990-х — «Плачет девушка в автомате», «Восьмое марта», «Таня плюс Володя» и других.

В 2000-е годы Осин много снимался на телевидении в музыкальных проектах, работал с молодыми исполнителями, но былой славы ему уже достичь не удалось. У певца начались проблемы с алкоголем. Также врачи ставили ему диагноз гепатит. Весной 2018 года он повредил в ДТП ногу и руку.

По мнению ведущей Даны Борисовой, которая в последнее время помогала артисту бороться с алкоголизмом, Осин стал жертвой своей гордыни.

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