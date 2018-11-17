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Порошенко поблагодарил Трампа и Помпео за «надежное плечо»

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Фото: Global Look Press/twitter.com/Petro Poroshenko
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Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил своего американского коллегу Дональда Трампа и госсекретаря Майка Помпео за поддержку его страны. Такое заявление он сделал после того, как была возобновлена работа украинско-американской комиссии по стратегическому партнерству.

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«Благодарен президенту Дональду Трампу, госсекретарю Помпео и всем американским друзьям за надежное плечо поддержки и непоколебимую солидарность с Украиной!» — написал политик в своем Facebook.

По его словам, «никогда в истории» отношения между двумя странами не были столь «крепкими, плодотворными и многообещающими». 

Порошенко добавил, что была заложена надежная основа для наращивания успеха сотрудничества Украины и США в политической безопасности, оборонной, инвестиционно-экономической и энергетической отраслях.

Ранее США пообещали Украине помощь в борьбе с «российской агрессией» и газопроводом «Северный поток – 2».

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