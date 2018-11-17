Во Франции назвали условия участия России в саммите G7

Посол по подготовке президентства Франции в G7 Жан-Пьер Тебо рассказал, на каких условиях Россия сможет принять участие в саммите. Об этом 17 ноября сообщает «РИА Новости».

По его словам, Россию никогда не исключали из G8, а лишь приостановили участие страны из-за урегулирования ряда вопросов. Он также призвал Москву выполнить все условия по соблюдению Минских соглашений, о которых еще летом говорил президент Франции Эммануэль Макрон.

Последняя встреча «семерки» прошла в канадском Квебеке 8–9 июня 2018 года. Во время мероприятия президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что формат G8 (то есть с Россией) более содержательный, чем G7, и призывал вернуть Москву в клуб.

Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ. Другие страны объединения (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) отказались работать с Москвой и начали проводить саммиты в формате «большой семерки».