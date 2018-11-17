Опубликованы первые кадры с места самоподрыва женщины в Грозном

Телеканал РЕН ТВ опубликовал первые кадры с места самоподрыва женщины в Грозном.

Как сообщалось ранее, около 16 часов женщина подошла к федеральному посту полиции. Правоохранители заметили на ней взрывное устройство и попытались ее задержать, после чего она подорвала себя. По уточненным данным, среди силовиков и мирных жителей жертв нет.

20 августа сообщалось, что в городах Грозный и Шали подростки в возрасте 11–17 лет совершили серию нападений на полицейских. Пострадали пятеро сотрудников полиции и двое случайных прохожих.

Полицейские уничтожили четырех боевиков, еще один злоумышленник устроил самоподрыв, но выжил.