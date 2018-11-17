Монтаж второго ветропарка завершили в Ульяновской области

В Чердаклинском районе Ульяновской области завершили монтаж второго в регионе ветропарка. Элементы установок впервые собирали в России, в частности, лопасти и башни ветряков прошли финишную обработку уже на ульяновской площадке.

Ветропарк из 14 ветрогенераторов появился около Красного Яра. Общая мощность установок превышает 50 МВт. Предполагается, что парк начнет вырабатывать экологически чистую энергию в первой половине 2019 года. Об этом сообщает 1ul.ru.

С 2019 года в Ульяновской области планируется запустить производство лопастей. Строительство завода сейчас находится на завершающей стадии.

Альтернативная энергетика является новой для России отраслью. Использование энергии ветра позволит снизить зависимость от добычи углеводородного сырья, а также уменьшить влияние на экологию.