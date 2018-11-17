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Омской области выделят около 2 млрд рублей на проект «Чистая вода»

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Омская область получит 1,8 млрд рублей на реализацию проекта «Чистая вода». Губернатор Омской области Александр Бурков добился финансирования в рамках национального проекта «Экология».

Согласно федеральному проекту Омская область получит 1,8 млрд рублей в течение шести лет. Средства будут направлены на модернизацию и строительство водоочистных сооружений и сетей водоснабжения. Об этом сообщает ИА «Омскрегион».

Предполагается, что работы стартуют с городов Тара, Калачинск, Исилькуль, Называевка и Тюкалинск. Также претендовать на финансирование могут Нижнеомский и Кормиловский районы. Проектная документация для Калачинска и Исилькуля уже готова, на стадии разработки находится проект Кормиловки.

Как пояснили в региональном минстрое, на данный момент в регионе получают соответствующую нормам воду более 70% потребителей. Реализация программы позволит увеличить этот показатель до 90%.

Федеральная программа осуществляет финансирование поддержки строительства водопроводов и очистных сооружений, компенсирует затраты на разработку необходимой проектно-сметной документации.

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