Шесть новых улиц появилось во Владивостоке

Во Владивостоке появилось сразу шесть новых улиц, которые назвали в честь знаменитых русских путешественников, ученых и географов.

В районе улицы Максимовича на территории садоводческого товарищества «Пионер» появилась улица Маака в честь русского ученого Ричарда Маака, улица Венюкова в честь русского путешественника и военного географа Михаила Венюкова, Надарова в честь военного деятеля, генерала от инфантерии, писателя, одного из первопроходцев Уссурийского края Ивана Надарова, а также Тихоокеанская улица. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Помимо этого, в районе бухты Лазурная появилась Журавлиная улица, а улицу от Университетского проспекта до полуострова Канта на острове Русском назвали улицей Гродекова.

Решение о присвоении названий улицам было принято на заседании комиссии по городской топономике.

Ранее стало известно о том, что одну из улиц в «новой Москве» предложили назвать именем актера Николая Караченцова. С такой инициативой выступил глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.