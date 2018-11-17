Итоги экологической акции подвели в Ленске

Подведение итогов XII районной экологической акции «Природа и мы» состоялось в торжественной обстановке в ДК «Юность» в Ленске, Республике Саха (Якутия) 15 ноября.

Как сообщили ИА SakhaNews в администрации Ленского района, в рамках акции «Природа и мы» с 22 марта по 22 сентября в райцентре было проведено 52 мероприятия. Одними из крупнейших из них стали День охотника «Байанай», День реки Лены, Всероссийская акция «ЭкоДоброволец».

Массовые субботники за это время были проведены четыре раза. В них приняли участие большинство организаций и предприятий района.

Как рассказал заместитель главы Ленска Василий Козырев, город всегда поддерживает акцию. На нее в бюджете специально закладываются средства. В этом году добровольцам удалось ликвидировать 11 несанкционированных свалок, на это было затрачено 1,5 млн рублей.

Также Козырев отметил, что были снесены 25 аварийных домов, осталось снести еще пять. На эти цели выделено 12 млн рублей. Также проводятся работы по благоустройству дворовых территорий и городского парка.