Россиянина не пустили на Украину из-за георгиевской ленты на чемодане

Украинские пограничники не пустили россиянина в страну из-за георгиевской ленты на чемодане. Об этом 17 ноября сообщает RT.

Отмечается, что мужчина приехал на Украину с частным визитом, у него имелся обратный билет и достаточное количество денег. Однако в украинской погранслужбе мужчине отказали в пересечении госграницы из-за георгиевской ленты. Как уточняет «Федеральное агентство новостей», лента была привязана к ручке чемодана.

В пресс-службе погранслужбы Украины напомнили о запрете георгиевской ленты на территории страны и добавили, что закрыли россиянину въезд на три года.

На Украине в июне 2017 года вступил в силу закон о запрете изготовления и «пропаганды» георгиевской ленты. 4 мая сообщалось, что украинские пограничники не пропустили в страну двух граждан России из-за того, что они отказались снимать с багажа георгиевские ленточки.