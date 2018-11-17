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Россиянина не пустили на Украину из-за георгиевской ленты на чемодане

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Фото: Depositphotos
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Украинские пограничники не пустили россиянина в страну из-за георгиевской ленты на чемодане. Об этом 17 ноября сообщает RT.

Отмечается, что мужчина приехал на Украину с частным визитом, у него имелся обратный билет и достаточное количество денег. Однако в украинской погранслужбе мужчине отказали в пересечении госграницы из-за георгиевской ленты. Как уточняет «Федеральное агентство новостей», лента была привязана к ручке чемодана.

В пресс-службе погранслужбы Украины напомнили о запрете георгиевской ленты на территории страны и добавили, что закрыли россиянину въезд на три года.

На Украине в июне 2017 года вступил в силу закон о запрете изготовления и «пропаганды» георгиевской ленты. 4 мая сообщалось, что украинские пограничники не пропустили в страну двух граждан России из-за того, что они отказались снимать с багажа георгиевские ленточки.

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