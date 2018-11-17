ВМС Аргентины заявили об обнаружении пропавшей год назад подлодки
Пропавшая осенью 2017 года аргентинская подводная лодка San Juan найдена. Известно, что она находилась на глубине 800 метров, другие подробности пока не приводятся.
Субмарина обнаружена с помощью дистанционно управляемого аппарата, сообщила в Twitter пресс-служба военно-морских сил Аргентины.
16 ноября ВМС Аргентины сообщили, что в океане найден объект, совпадающий по размеру с пропавшей подлодкой. Ему присвоили категорию «высокая вероятность совпадения».
Дизель-электрическая подводная лодка «Сан-Хуан» исчезла 15 ноября 2017 года по пути с военно-морской базы Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На ее борту находились 44 человека.
В декабре ВМС Аргентины объявили лодку затонувшей, а экипаж признали погибшим. Определить место гибели субмарины тогда не удавалось. Поиски прекратили и возобновили только в сентябре 2018 года.