Правительство Москвы выделило более 4 млрд рублей на новый вид транспорта

Московское правительство заложило для реализации программы «Внутренний водный транспорт» 4,18 млрд рублей. Об этом 17 ноября сообщает газета «Ведомости».

Заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов еще в июне заявил о начале обсуждений по внедрению регулярных пассажирских перевозок по воде. Он отмечал, что на первой стадии проекта пассажиров будут перевозить только в пределах города.

По сообщениям газеты, большая часть выделенных на проект денег — 3,94 млрд рублей — будет потрачена на организацию нового вида транспортных перевозок, 1,85 млрд уйдут на закупку 10 судов, которые будут вмещать до 100 человек, остальные 2,1 млрд рублей потратят на создание транспортных связей, чтобы обеспечить пешую доступность к станциям метро, МЦК и наземному транспорту.

Также отмечается, что для оплаты проезда на речном транспорте можно будет использовать карту «Тройка».