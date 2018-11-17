Несколько зданий реставрируют на Детской улице Пскова

На Детской улице, бывшей Спасской, одной из самых древних в Пскове, сразу на нескольких памятниках проводятся ремонтно-реставрационные работы. Об этом сообщает региональный комитет по охране объектов культурного наследия.

В постройке «Подызбица» XVI века разобраны ветхие деревянные конструкции аварийных конструкций второго этажа, устроенного после 1946 года, противоаварийно укреплены своды, возведена временная консервационная кровля, передает Псковская лента новостей.

Аналогичные противоаварийные и проектно-изыскательские работы проведены и на объекте культурного наследия регионального значения «Дом жилой» начала ХХ века. Завершается ремонт фасадов объекта культурного наследия регионального значения «Дом Лавриновского» 1908 года, где располагается Дворец бракосочетания.