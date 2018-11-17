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Срок сноса московского киноцентра «Соловей» определит застройщик

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Сроки сноса здания киноцентра «Соловей» в Москве и строительства на его месте нового жилого комплекса определит застройщик. Все разрешительные документы у него уже есть, отметил вице-мэр столицы Марат Хуснуллин.

Документы выданы еще в 2010 году, уточнил чиновник. На месте киноцентра планируют построить апартаменты площадью около 30 тыс. кв. м, деловой и медицинский центры, торговые площади и сопутствующую инфраструктуру, сообщает ТАСС.

15 ноября министр культуры Владимир Мединский пообещал разобраться с ситуацией вокруг «Соловья». По его словам, остановить строительство можно «путем невыдачи разрешения на строительство, что есть полномочия правительства Москвы».

О планах по перестройке крупнейшего кинотеатра Европы, в котором 24 зала, стало известно 13 ноября. Стоимость проекта оценивается в 5–10 млрд рублей.

Здание киноцентра на Красной Пресне построено в 1989 году. Помимо кинозалов, там находился Музей кино (в 2005 году он выехал из здания) и выставочные залы.

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