В Якутии восемь человек унесло на льдине в море

На севере Якутии оторвалась льдина, на которой находятся восемь человек. Об этом 17 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Уточняется, что люди, которых унесло на льдине, работают в сельскохозяйственном кооперативе «Мултук», который занимается разведением оленей. Оленеводы выехали на рыбалку, но позже по спутниковому телефону сообщили, что их оторвало и на льдине несет в море.

На данный момент известно, что спасатели проводят поисково-спасательную операцию.

15 ноября сообщалось, что в первомайском районе Оренбургской области погибли два школьника. Мальчики вышли на тонкий лед, который не выдержал их веса и провалился.