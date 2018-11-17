На юго-востоке Москвы произошел еще один пожар

Еще один пожар произошел в столичном районе Кузьминки. Об этом в субботу, 17 ноября, сообщает корреспондент «Интерфакса».

По его сведениям, горит нежилое, предположительно, складское помещение около Зеленодольской улицы. На крыше виден открытый огонь, а также черный дым.

Прибывающие на место ЧП пожарные и полиция не могут найти проезд к зданию.

Ранее 17 ноября пожар зафиксировали на Московском нефтеперерабатывающем заводе в столичном районе Капотня. Пострадавших нет, возгорание ликвидировано.

В МЧС сообщили, что мобильная лаборатория не выявила превышения концентрации вредных веществ в районе ЧП. По предварительным данным, причиной инцидента могли стать возгорание установки крекинга или деформация печи.