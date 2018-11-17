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Вратарь сборной Франции установил рекорд

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Фото: REUTERS/Toussaint Kluiters
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Голкипер сборной Франции Уго Льорис установил рекорд в ходе матча с Голландией. 

Льорис девять раз отразил опасные удары, которые могли закончиться взятием ворот. 

Хотя матч Лиги наций завершился со счетом 2:0 в пользу голландской сборной, показатель Льориса стал лучшим для вратарей сборной Франции за десять лет, пишет «Газета.ру».

В октябре вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, отстояв «на ноль» в матче с мадридским «Реалом», установил новый рекорд среди российских голкиперов в Лиге чемпионов.

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