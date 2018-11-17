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Легендарный футболист «Манчестер Юнайтед» обокрал человека в аэропорту

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Фото: ТАSS/FA Bobo/PIXSELL/PA Images
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Легендарный футболист британского клуба «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона обокрал человека в аэропорту Малайзии.

На видео, опубликованном в соцсетях, Кантона, известный своей любовью к розыгрышам, тихо подходит к спящему в аэропорту человеку, забирает его ботинок и убегает с ним.

На этом ролик обрывается, развязка остается за кадром, сообщает РЕН ТВ.

Эрик Кантона — французский футболист, нападающий. Известен игрой за сборную Франции и английский клуб «Манчестер Юнайтед», с которым выиграл четыре чемпионских титула Премьер-лиги. Завершил карьеру футболиста в 1997 году, начав актерскую карьеру.

14 ноября полузащитник «Баварии» Франк Рибери принес извинения избитому им журналисту.

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