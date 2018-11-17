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Президент Исландии извинился за нелюбовь к гавайской пицце

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Фото: REUTERS/Ints Kalnins
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Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон заявил, что «зашел слишком далеко» в своей нелюбви к пицце с ананасами, и принес официальные извинения, сообщает телеканал CBC.

В 2017 году исландский лидер во время встречи с учащимися одной из школ города Акюрейри заявил, что терпеть не может гавайскую пиццу и запретил бы ее во всем мире.

Кроме того, он отметил, что если бы у него была власть принимать законы самостоятельно, в Исландии такого блюда точно не было бы.

Это вызвало большой общественный резонанс.

Так, например, даже премьер Канады Джастин Трюдо опубликовал в Twitter пост в поддержку такой пиццы с хештегом #TeamPineapple.

Теперь же Йоуханнессон отметил, что погорячился со своей ненавистью к гавайской пицце, но полюбить ее так и не смог.

«Я предпочитаю пиццу с морепродуктами, чего и вам советую. Как вы знаете, Исландия — это нация моряков, поэтому рекомендую морепродукты в пицце», — сказал он.

3 октября сообщалось, что жителям США пиццу начали доставлять беспилотные автомобили.

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