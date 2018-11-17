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В Хемнице провели демонстрацию против политики Меркель

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Фото: REUTERS/Axel Schmidt
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В немецком городе Хемниц состоялась демонстрация против политики канцлера ФРГ Ангелы Меркель. По данным агентства DPA, на протест 16 ноября собрались около 2,5 тыс. человек.

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Акция проходила неподалеку от здания, в котором Меркель проводила встречу с читателями газеты Freie Presse.

Участники демонстрации скандировали лозунги «Предатель народа», «Меркель должна уйти».

Обеспечивавшие порядок сотрудники полиции зафиксировали в целом 16 правонарушений.

В августе в этом городе начались беспорядки после нападения мигрантов на 35-летнего местного жителя.

Мужчина скончался от ножевых ранений.

В совершении преступления подозревались два выходца из Ирака и Сирии. С тех пор в городе неоднократно вспыхивали столкновения.

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