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Трамп посмертно наградил Элвиса Пресли Президентской медалью Свободы

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Дональд Трамп 16 ноября посмертно наградил Элвиса Пресли Президентской медалью Свободы. Это стало первым вручением данных наград за время пребывания Трампа у власти.

Среди заслуг Пресли в Белом доме назвали привнесение певцом американской культуры в мир, съемки в многочисленных фильмах и службу в армии США «несмотря на славу».

«Пресли познакомил с американской культурой миллиарды фанатов по всему миру. Он остается непоколебимой американской иконой спустя четыре десятилетия после смерти», –– приводит сообщение «РИА Новости».

Также медалями Свободы были награждены еще шесть выдающихся американцев: сенатор Оррин Хэтч, бывшие игроки американского футбола Роджер Стаубах и Алан Пейдж, филантроп Мириам Адельсон.

Помимо Пресли посмертно награды присуждены экс-судье Верховного суда Антонину Скалиа и бейсболисту Джорджу Херману «Бейб» Руту-младшему.

Президентская медаль Свободы является высшей наградой США для гражданских лиц и вручается по решению президента. Ею награждаются за особый вклад в «безопасность и национальные интересы США, мир, культурные и иные достижения».

31 октября сообщалось, что Элвис Пресли занял второе место в списке Forbes среди самых богатых умерших знаменитостей. Его доход составил $40 млн.

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