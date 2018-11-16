Искусственное футбольное поле появилось на стадионе «Химик» в Твери

На тверском стадионе «Химик» в рамках второго этапа реконструкции обустроены легкоатлетические дорожки и футбольное поле с искусственным покрытием. Вскоре заменят кресла на восточной трибуне — они будут металлическими и антивандальными. В 2019 году планируется отремонтировать западную трибуну, установить навес и привести в порядок восточную стену.

По словам директора «Объединенной дирекции стадионов» Владимира Ежова, новое поле получит сертификат Российского футбольного союза. То есть на арене можно будет проводить соревнования вплоть до всероссийского уровня, информируют «Тверские ведомости».

В начале следующего года на базе стадиона «Химик» откроется бесплатная детская спортивная школа «Чемпион». Предусмотрено 112 мест в футбольном отделении и 80 — в легкоатлетическом.