Обвинение и защита Бутиной начали переговоры

Защита и обвинение арестованной в США россиянки Марии Бутиной ведут переговоры по урегулированию дела. Обе стороны просят отложить очередные слушания до 6 декабря.

Если суд готов выполнить эту просьбу, подсудимая согласна отозвать ходатайство о снятии с нее обвинений, поданное 15 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на документы суда.

В документе, поданном стороной защиты, речь идет о снятии всех обвинений или одного из пунктов, либо обязать прокуратуру самостоятельно выбрать, какой из пунктов снимать. По мнению юристов, в обвинительном заключении использована слишком широкая формулировка, которая нарушает конституционные нормы. Кроме того, некоторые пункты недостаточно различаются, а значит, нет повода предъявлять их по разным статьям.

Мария Бутина была задержана в США 15 июля по обвинению в попытке проникновения в компании, имеющие влияние на американскую политику, и в работе незарегистрированным иностранным агентом. Ей грозит до 15 лет тюрьмы. Сама россиянка отвергает все обвинения и заявила о своей невиновности.

17 августа ее перевели из вашингтонской тюрьмы в исправительное учреждение города Александрия, штат Вирджиния. Девушке изменили режим пребывания с «административной сегрегации» на «общий», что российская сторона расценила как «психологическое давление и унижение» и потребовала прекратить это.