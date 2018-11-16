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Хлопок кислорода произошел в 21-й больнице Уфы

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Стали известны подробности происшествия в 21-й больнице Уфы. Хлопок случился в отдельном помещении в ходе технической проверки кислородной магистрали.

На место происшествия оперативно прибыли 14 единиц техники, 38 человек, в том числе от МЧС — 10 единиц техники и 31 человек личного состава. К ним присоединились сотрудники полиции, Уфагаза, РЭС и бригады скорой медицинской помощи, передает «МедиаКорСеть».

Выяснилось, что в результате прочистки кислородной магистрали произошел разрыв кислородной трубки диаметром 3 см. Никто не пострадал, на работу больницы инцидент не повлиял. 

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