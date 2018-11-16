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Вице-премьер Болгарии подал в отставку на фоне акций протеста

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Фото: EUTERS/Dimitar Kyosemarliev
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Вице-премьер Болгарии по экономической и демографической политике Валерий Симеонов подал в отставку в пятницу, 16 ноября, на фоне массовых акций протеста родителей детей-инвалидов. Об этом сообщает агентство БГНЕС со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

Отмечается, что акции протеста с требованием отставки Симеонова проходят в стране уже в течение 26 дней. Они начались после того, как в ходе подготовки закона об инвалидах вице-премьер заявил, что эта инициатива предпринята как «попытка угодить группе крикливых женщин, которые, спекулируя своими якобы больными детьми, манипулировали обществом».

Ранее в ноябре сообщалось, что жители болгарского города Хисарь устроили акцию протеста в связи с лечением в местном санатории военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ), которые были ранены в Донбассе.

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