Путин рассказал о миротворческой миссии культуры

Культура позволяет различным народам сближаться, несмотря на политические и экономические трудности, считает президент России Владимир Путин. С таким заявлением он выступил на гала-открытии VII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

По словам главы государства, культура способна нести миротворческую миссию. «Она сближает народы, подчас вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям, несет людям высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения», — цитирует его ТАСС.

При этом российский лидер отметил, что в России не понаслышке знают о таком потенциале культуры, поскольку многообразие языков и традиций в стране веками переплетались друг с другом и обогащали друг друга. «(Традиции. — Ред.) наполняли отечественных живописцев, литераторов, музыкантов силой и вдохновением на создание культурных брендов, без всякого преувеличения, мирового значения», — рассказал президент.

Вместе с тем Путин подчеркнул, что России интересен и опыт других стран, в особенности тех, кто придерживается эффективных современных моделей в сферах развития познавательного туризма, поддержки молодежных талантов, волонтерских инициатив. При этом российский лидер обратил внимание, что проблемы гуманитарной сферы, которые поднимают участники форума из разных стран, имеют общий характер. «Это тем более важно, когда культура рассматривается как стратегический потенциал государств», — резюмировал глава государства.

VII Международный культурный форум стартовал в Санкт-Петербурге 15 ноября.