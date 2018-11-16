Обвиняемых в теракте в аэропорту Стамбула приговорили к 46 пожизненным срокам

Шесть обвиняемых в причастности к теракту в аэропорту имени Ататюрка, который произошел в турецком Стамбуле 28 июня 2016 года, приговорили к 46 пожизненным срокам. Об этом информирует агентство Anadolu.

Как уточняет ТАСС, им предъявлено обвинение по статьям «Нарушение конституции» и «Совершение злого умысла, повлекшего за собой смерть людей».

Теракт 28 июня унес жизни 44 человек, еще около 240 человек пострадали. Первое нападение произошло у входа в международный аэропорт имени Ататюрка: вооруженные автоматами и взрывчаткой террористы открыли огонь по пассажирам и охранникам воздушной гавани.

Одновременно на парковке аэропорта прогремел взрыв. Один из нападавших смог прорваться внутрь здания и начал расстреливать людей, а затем привел в действие взрывное устройство. Ответственность за атаку на мирных граждан взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство» (ИГ).