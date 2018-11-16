СК не исключает факт намеренного поджога завода во Владикавказе

Следственный комитет (СК) рассматривает в качестве версий возникновения пожара на владикавказском заводе «Электроцинк» поджог и нарушение требований пожарной безопасности, сообщает 16 ноября ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Северной Осетии.

Об этом стало известно по итогам совещания, в котором принял участие представитель регионального управления СК Тамерлан Дзодзиев. По его словам, дело рассматривается следственной группой в составе 29 наиболее опытных специалистов.

21 октября сообщалось, что на заводе «Электроцинк, который входит в Уральскую горно-металлургическую компанию (УГМК) в ночь на 21 октября вспыхнул пожар. Его площадь составила 4,5 тыс. кв. м. При тушении погиб один пожарный, еще двое пострадали. Было возбуждено уголовное дело.

После происшествия жители Северной Осетии подняли вопрос о закрытии опасного производства. Активистами был организован митинг против завода на главной площади города. Парламент республики в ответ на просьбы жителей обратился к федеральным властям и УГМК с просьбой закрыть предприятие.

«Электроцинк» — одно из ведущих предприятий цветной металлургии России и крупнейшее в Северной Осетии. Завод производит и реализует цинк, кадмий, серную кислоту, цинк-алюминиевые сплавы. В 2017 году на заводе было произведено свыше 73 тыс. т цинка и 123 тыс. т серной кислоты, а также 307 т кадмия. Среднее число сотрудников на 2017 год составляет около 1,8 тыс. человек.