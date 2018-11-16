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Пытавшихся попасть в музей японских котов пригласили в Зеленоградск

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Власти Зеленоградска официально пригласили в гости котов Кену и Гоу из японского города Ономити, которых два года не пускают в художественный музей. Теперь упорных животных ждут в Калининградской области на традиционном празднике День рождения зеленоградского кота, который отмечается в марте. Российская сторона отправила письмо в Ономити.

«Уникальный музей кошек Муррариум выделил для гостей из Японии специальный абонемент для неограниченного посещения музея. Очень надеемся, что администрация и музей города Ономити его примут и приедут на праздник», — говорится в сообщении на официальном сайте муниципалитета, передает Калининград.Ru.

Зеленоградские чиновники обещают, что котов пустят не только в Муррариум, но и в другие культурные учреждения города.

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