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Родители раненной львом девочки подали иск к цирку на 5 млн рублей

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Фото: Depositphotos
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Родители ребенка, который пострадал из-за нападения льва в Краснодарском крае, подали иск о возмещении морального вреда на сумму 5 млн рублей. Об этом 16 ноября ТАСС сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Сам инцидент произошел еще в конце октября. Во время представления в цирке-шапито на четырехлетнюю девочку, сидевшую в первом ряду, набросилась львица. В результате пострадавшая была госпитализирована в реанимацию. Правоохранители возбудили уголовное дело.

«К материалам дела приобщено исковое заявление к собственнику о взыскании с него в пользу малолетней морального вреда в размере 5 млн рублей. Сейчас на его имущество наложен арест, часть имущества изъята», — рассказали в местной прокуратуре.

6 ноября девочку вывели их медикаментозной комы. Ребенку потребуется долгий курс восстановительного лечения и реабилитации, отмечают «Кубанские новости».

13 ноября сообщалось, что в цирке на Цветном бульваре леопард напал на девочку. В результате был порван свитер, а на теле ребенка остались царапины. Хищную кошку вели по коридору цирка без намордника.

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