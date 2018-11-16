Родители раненной львом девочки подали иск к цирку на 5 млн рублей

Родители ребенка, который пострадал из-за нападения льва в Краснодарском крае, подали иск о возмещении морального вреда на сумму 5 млн рублей. Об этом 16 ноября ТАСС сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Сам инцидент произошел еще в конце октября. Во время представления в цирке-шапито на четырехлетнюю девочку, сидевшую в первом ряду, набросилась львица. В результате пострадавшая была госпитализирована в реанимацию. Правоохранители возбудили уголовное дело.

«К материалам дела приобщено исковое заявление к собственнику о взыскании с него в пользу малолетней морального вреда в размере 5 млн рублей. Сейчас на его имущество наложен арест, часть имущества изъята», — рассказали в местной прокуратуре.

6 ноября девочку вывели их медикаментозной комы. Ребенку потребуется долгий курс восстановительного лечения и реабилитации, отмечают «Кубанские новости».

13 ноября сообщалось, что в цирке на Цветном бульваре леопард напал на девочку. В результате был порван свитер, а на теле ребенка остались царапины. Хищную кошку вели по коридору цирка без намордника.