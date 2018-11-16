Британца осудили на 14 месяцев за осквернение памяти погибших в соцсетях

Суд в Великобритании приговорил к году и двум месяцам лишения свободы мужчину, который оставлял грубые комментарии от лица умерших людей на их страницах в соцсетях. Об этом пишет таблоид The Sun.

Одной из жертв 38-летнего британца Вайла Пола Хинда стала студентка Даремского университета Оливии Берт, которая погибла в 20 лет в результате обрушения заграждения у входа в ночной клуб. Мужчина создал фейковую страницу на ее имя, где указал, что девушка работает проституткой, и оставлял с этого аккаунта грубые комментарии в ответ на слова сочувствия от ее родственников и друзей.

Помимо этого, Хинд посмеялся над горем родственников Ханны Уайтридж, которая скончалась в 2014 году в Таиланде, умершего в Колумбии звезды реалити-шоу Джо Тилля, а также над родными студента Данкана Сима — его останки были обнаружены на пляже в шотландском городе Сент-Андрус.

Близкие и друзья жертв Хинда заявили в суде, что его действия доставили им сильнейшие эмоциональные страдания и даже вызвали недомогание. Подсудимый признался, осквернял память о погибших людях из-за скуки и недостатка внимания. Он рассказал, что делился своими комментариями с друзьями и они вместе смеялись над ситуацией.

В июле полиция американского штата Арканзас арестовала трех несовершеннолетних девушек, пытавших младенца электрошокером ради лайков в соцсети.