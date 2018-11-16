Винокур прокомментировал иск против него за долги по коммуналке

Народный артист РСФСР Владимир Винокур отрицает обвинения в неуплате коммунальных услуг, выдвинутые против него учреждением «Жилищник района Арбат». Об этом 16 ноября сообщает РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, в телефонном разговоре Винокур отметил, что не имеет понятия, о каких долгах идет речь. Согласно его словам, «всё уплачено, квитанции есть».

Ранее 16 ноября стало известно, что государственное бюджетное учреждение «Жилищник района Арбат» подало в суд на 15 дольщиков элитного дома в самом центре Москвы, среди которых юморист Владимир Винокур.

13 ноября сообщалось, что судебные приставы разыскивают певицу Земфиру, проживающую в районе Хамовники, из-за коммунальных долгов на сумму 11 тыс. рублей.