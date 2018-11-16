Названа дата прощания с гитаристом Смирновым

Прощание с гитаристом Иваном Смирновым пройдет 17 ноября в Москве. Об этом сообщается на сайте артиста.

Отпевание и прощание со Смирновым состоится в Большом соборе Донской иконы Божией Матери Донского монастыря в 11:30. Похоронят музыканта на Пятницком кладбище, пишет RT. Предполагаемое время — 14:00.

О смерти известного российского гитариста сообщил создатель компании Music Box Андрей Большаков. Артист ушел из жизни в возрасте 63 лет днем 15 ноября. Он был советским и российским композитором и гитаристом, исполняющим музыку в жанре этно-фьюжн. Он выступал в ансамбле электронной музыки «Бумеранг» под руководством Эдуарда Артемьева, ВИА «Голубые гитары», джаз-рок ансамбле «Арсенал» Алексея Козлова. С 1990 года Смирнов занимался собственными музыкальными проектами, писал музыку для кино и выступал с концертами, пишет «РИА Новости».