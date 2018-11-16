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Этнографический музей открылся в татарской гимназии в Казани

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В татарской гимназии №15 в Казани создали музей, где можно ознакомиться с историей Казанского адмиралтейства и жизни татар Адмиралтейской слободы (Бишбалта).

«Школа старается сохранить внутреннюю татарскую среду. Именно в этих целях здесь открыт музей. Здесь находится Адмиралтейская слобода, поселение Бишбалта», — пояснил научный руководитель музея, доктор исторических наук Дамир Исхаков.

Руководитель проекта музея, кандидат филологических наук Кадрия Габбасова рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ», что уже несколько лет в школе работает музей геологии. Теперь появилась и этнографическая экспозиция.

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