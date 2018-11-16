Во время задержания силовиками бойца ММА Бизона защищала мать

Боец ММА Евгений «Бизон» Гонтарев был задержан силовиками по подозрению в разбое, когда выходил с территории своего дачного участка. Во время инцидента мать спортсмена пыталась прикрыть сына от ударов сотрудников Специального отряда быстрого реагирования (СОБР). Запись произошедшего появилась в распоряжении РЕН ТВ 16 ноября.

На видео можно заметить, что силовики ждали бойца рядом с его домом. Гонтарев вышел на улицу и сразу же был окружен сотрудниками СОБРа, которые нанесли спортсмену несколько ударов дубинками. Задержанный не сразу понял, что происходит, и попытался сопротивляться аресту.

Ранее 16 ноября сообщалось, что 28-летний спортсмен был задержан в Московской области по подозрению в хищении. По информации издания, он украл у москвича автомобиль Hummer, три iPhone, золотую цепочку и деньги. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Гонтарев провел в MMA 10 поединков, в которых одержал три победы, потерпел шесть поражений, еще один бой завершился вничью. Последний поединок боец провел в мае текущего года, проиграв Макхачу Кхваджаеву по решению судей.