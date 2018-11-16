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В Киеве признали невозможность создания военной базы в Азове

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Фото: пресс-служба министерства обороны Украины/mil.gov.ua
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У Киева сейчас нет достаточных денежных средств и времени на строительство военно-морской базы в Азовском море, заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в эфире украинского телеканала «Прямой». 

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«Тезисы о том, что у Украины есть возможности военным путем ответить Военно-морскому флоту России, абсолютно, по моему мнению, не соответствуют действительности», — приводит слова чиновника «РИА Новости» в пятницу, 16 ноября. 

Он обратил внимание, что возведение базы в Бердянске или Мариуполе не поможет Украине через месяц обзавестись мощным военно-морским флотом. 

Обстановка в Азовском море обострилась в начале года. 25 марта Украина задержала российский рыболовецкий сейнер «Норд» с 10 членами экипажа. У моряков изъяли документы и запретили покидать пристань в Бердянске, а само судно намеревались продать на аукционе. 29 октября рыбаков обменяли на семерых украинских моряков с задержанного Россией судна ЯМК-0041. Капитан «Норда» пока остается на территории Украины.

Москва назвала действия Киева морским терроризмом и усилила пограничные досмотры в своей части Азовского моря в соответствии с международным морским правом.

В ответ украинские пограничники обвинили Россию в проведении «жесткой политики задержания и осмотра судов». Киев заявил о намерении создать военно-морскую базу в этом регионе и перебросил туда два бронекатера, морской буксир и поисково-спасательное судно.

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