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Стоявшая с 1985 года в очереди семья получила квартиру в Белогорске

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В Белогорске Амурской области выделили двухкомнатную квартиру семье, которая стояла в очереди на получение жилья с 1985 года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Жилье для белогорцев нашлось после того, как было проведено обследование муниципальных жилых помещений. В ходе проверки выяснилось, что одна из квартир была занята незаконно и не использовалась по назначению. Жилье было изъято и передано очереднице. Об этом пишет Амурская Служба Новостей.

Как рассказала главный специалист отдела жилищных отношений комитета имущественных отношений Ирина Кувшинова, в 1985 году на учет становилась мать-одиночка с четырьмя детьми, которая проживала в неблагоустроенном жилье. На данный момент заявительница и двое из ее детей скончались. Квартиру получила семья из трех человек.

Для получения жилплощади в отдел администрации Белогорска обратилась дочь заявительницы, которая подтвердила нуждаемость семьи в улучшении жилищных условий документально.

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