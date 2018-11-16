Стоявшая с 1985 года в очереди семья получила квартиру в Белогорске

В Белогорске Амурской области выделили двухкомнатную квартиру семье, которая стояла в очереди на получение жилья с 1985 года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Жилье для белогорцев нашлось после того, как было проведено обследование муниципальных жилых помещений. В ходе проверки выяснилось, что одна из квартир была занята незаконно и не использовалась по назначению. Жилье было изъято и передано очереднице. Об этом пишет Амурская Служба Новостей.

Как рассказала главный специалист отдела жилищных отношений комитета имущественных отношений Ирина Кувшинова, в 1985 году на учет становилась мать-одиночка с четырьмя детьми, которая проживала в неблагоустроенном жилье. На данный момент заявительница и двое из ее детей скончались. Квартиру получила семья из трех человек.

Для получения жилплощади в отдел администрации Белогорска обратилась дочь заявительницы, которая подтвердила нуждаемость семьи в улучшении жилищных условий документально.