Прямой эфир

Новую детскую поликлинику за 570 млн рублей построят в Приморье

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Большом Камне Приморского края планируют построить новую детскую поликлинику. Стоимость работ оценили в 570 млн рублей. Средства будут выделены из бюджета края. Об этом заявил врио губернатора края Олег Кожемяко на встрече с жителями города, которая прошла в четверг, 15 ноября.

На встрече горожане рассказали врио губернатора о проблемах детской поликлиники на базе медико-санитарной части №98. Глава региона посетил медучреждение и отметил, что городу нужна новая современная детская поликлиника. На эти цели в бюджете края было предусмотрено 569 млн рублей, пишет ИА PrimaMedia.

Кожемяко также заявил, что сейчас состоялся конкурс на проведение работ. Приступить к началу строительства поликлиники планируется в конце ноября. Завершить все работы необходимо в конце 2020 года.

Работы будут вестись в рамках государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013–2020 годы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новую поликлинику построят в Башкирии до конца 2019 года
Новые кабинеты для пациентов 60+ открылись в поликлиниках Красноярска

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017