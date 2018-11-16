Новую детскую поликлинику за 570 млн рублей построят в Приморье

В Большом Камне Приморского края планируют построить новую детскую поликлинику. Стоимость работ оценили в 570 млн рублей. Средства будут выделены из бюджета края. Об этом заявил врио губернатора края Олег Кожемяко на встрече с жителями города, которая прошла в четверг, 15 ноября.

На встрече горожане рассказали врио губернатора о проблемах детской поликлиники на базе медико-санитарной части №98. Глава региона посетил медучреждение и отметил, что городу нужна новая современная детская поликлиника. На эти цели в бюджете края было предусмотрено 569 млн рублей, пишет ИА PrimaMedia.

Кожемяко также заявил, что сейчас состоялся конкурс на проведение работ. Приступить к началу строительства поликлиники планируется в конце ноября. Завершить все работы необходимо в конце 2020 года.

Работы будут вестись в рамках государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013–2020 годы.