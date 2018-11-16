Реконструированную дорогу открыли в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске состоялось открытие реконструированной дороги на «Горный воздух». Об этом сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

Как рассказал начальник участка компании-подрядчика Василий Пухов, сдача объекта происходит точно в срок, несмотря на некоторые сложности при работе на горных склонах. Например, укладка асфальта производится только снизу вверх, иначе произойдет сползание покрытия. Об этом пишет ИА SakhalinMedia.

Побывавший на открытии дороги заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Сидоренко отметил, что путь обустроили еще в советское время, но со временем трасса пришла в плохое состояние. Открытие обновленной дороги позволит беспрепятственно и комфортно добираться до средней площадки горнолыжного курорта.

Реконструкция дороги велась в рамках мероприятий, которые реализуются на территории опережающего социально-экономического развития «Горный воздух».