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Наркодиспансер капитально отремонтируют в Брянской области

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В Брянском областном наркологическом диспансере начался капитальный ремонт. Его планируют завершить до конца 2018 года.

В ходе аукциона стоимость работ была снижена до 10,8 млн рублей. К ремонту приступил подрядчик, который ранее работал в стационарном отделении паллиативной помощи в Новозыбковской больнице. Меньше чем за две недели удалось выполнить 35% запланированного объема работ. Ремонт завершится 25 декабря, уточняет NASHBRYANSK.RU.

Начальник диспансера уточнил, что в Брянской области наблюдается проблема эпидемии употребления синтетических наркотиков. По последним данным, на учете состоят 3,6 тыс. наркозависимых жителей региона.

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