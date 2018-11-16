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Клуб Taste Wine отметит второй день рождения

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Фото: Global Look Press/imagebroker/ens
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Торжественный ужин, посвященный второму дню рождения винного клуба Taste Wine by Novikov, состоится в среду, 21 ноября, в ресторане Luce.

Проект призван популяризировать винную культуру в Москве, развивать интерес к качественным винам и знакомить гостей с новыми трендами на рынке. Также Taste Wine организовывает эногастрономические вечера с лучшими виноделами мира.

На празднике в честь дня рождения проекта гостей будут угощать блюдами итальянской кухни от шеф-повара ресторана Luce Михаила Кирсанова. Также их ждет винное казино, розыгрыш призов, в числе которых карта лояльности Novikov Group 2019, два билета на ужин Taste Wine, бокалы Riedel от ресторана Luce, вина от компании Simple. Главными же героями ужина станут тосканские вина. Всё самое интересное о них расскажет глава департамента стратегического развития Simple Group, основатель и исполнительный директор Московской ассоциации сомелье, лучший сомелье России-2014 Евгений Богданов.

«Идея супертосканы была основана на вызове обществу и держалась на ее противопоставлении старым устоям. Именно поэтому супертосканские вина в Италии еще называют vini ribelli — «вина-бунтари». Ориентация на достижения французской энологии, использование нехарактерного для Тосканы того времени сортового состава, применение инновационных технологий — всё это послужило началом целого исторического процесса, превратившего Тоскану из отсталой сельскохозяйственной провинции в величайший винодельческий регион мира», — сообщается в поступившем «Известиям» пресс-релизе.

Стоимость билетов на праздник составляет 8 тыс. рублей.

Материал публикуется на правах рекламы

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