Особое внимание уделят ливневкам в Иркутске в 2019 году

В Иркутске планируют уделить особое внимание обустройству ливневых канализаций при проектировании и строительстве автомобильных дорог. Об этом рассказал мэр Иркутска Дмитрий Бердников, сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам главы города, ремонт дорог выполняется регулярно на значительных участках. В 2019 году в городе планируется провести ремонт 26 км дорожного покрытия. Мэр отметил, что это будут основательные и капиталоемкие проекты, которые предусматривают в том числе устройство ливневок, пишет ИА IrkutskMedia.

Все работы запланированы в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Ранее стало известно о том, что Иркутская область направит около 9 млрд рублей на проект «Безопасные и качественные дороги» в 2019 году. В течение пяти лет планируется отремонтировать около 500 км дорожного покрытия.