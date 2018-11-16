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В Кремле допускают принятие мер для защиты моряков в Азовском море

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не исключает возможность принятия мер с целью защиты российских моряков в Азовском море. Таким образом он прокомментировал информацию о том, что Украина задержала 15 судов за заход в порты Крыма.

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«Безусловно, ситуация внимательно отслеживается, и в строгом соответствии с международным морским правом, с международным законодательством, конечно, могут приниматься меры для защиты интересов российских мореплавателей и российских юридических и физических лиц», — сказал Песков журналистам во время брифинга в пятницу, 16 ноября.

Также представитель Кремля отметил, что все действия со стороны России по отношению к украинским судам в Азовском море являются правомерными и не противоречат законам. 

Обстановка в регионе обострилась в марте 2018 года после захвата украинскими пограничниками крымского судна «Норд». После этого российские корабли стали досматривать суда, идущие в украинские порты. В крымском погрануправлении ФСБ подчеркнули, что проверки проводятся в соответствии с международным морским правом.

В октябре Киев заявил о намерении создать военно-морскую базу в Азовском море и перебросил туда два бронекатера, морской буксир и поисково-спасательное судно. Также президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в «отрабатывании» системы блокады украинских портов в Азовском море

9 ноября замглавы управления народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что СБУ планирует масштабные провокации в Азовском морес подтоплением иностранных кораблей. Он уточнил, что украинские спецслужбы намерены реализовать эти планы в первой половине 2019 года.

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