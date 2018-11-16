Байкальскую ТЭЦ начнут реконструировать в 2019 году

В Байкальске Иркутской области в 2019 году планируют начать реконструкцию ТЭЦ. Городская администрация объявила аукцион на разработку проектной документации первого этапа работы. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Исходя из документации, проектирование установок должно быть выполнено с учетом использования наилучших доступных технологий, высокой надежности оборудования и систем и минимальным влиянием на окружающую среду. Об этом пишет ИА IrkutskMedia

Стоимость работ оценили в 87,7 млн рублей. Средства будут выделены из федерального, регионального и местного бюджетов. Подрядчик определится 6 декабря.

Разработка проекта должна быть завершена в течение девяти месяцев с момента подписания контракта. ТЭЦ планируют реконструировать к 1 августа 2021 года.