Более 300 мешков с мусором собрали активисты на острове Залита

Сотрудники администрации Псковского района участвовали в очистке от мусора острова Залита на Псковском озере. В течение трех часов им удалось собрать более 300 мешков мусора.

Операция проходила 15 ноября. На остров прибыли 20 чиновников. Они упаковывали накопившийся мусор в мешки и готовили к эвакуации на большую землю. Также участники эко-акции подготовили площадку, на которой в скором времени появится мусорный контейнер.

Как рассказали Псковской службе новостей в администрации, к концу работы участники операции, кроме усталости, чувствовали «огромное чувство удовлетворенности от проделанной работы». Остров заметно стал чище, а коллектив — сплоченнее, признались в администрации.